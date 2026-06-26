İtalyan demir yolu firması Trenitalia siber saldırının hedefi oldu
İtalyan demir yolu firması Trenitalia, siber saldırıya uğradığını ve bazı müşterilerin seyahat bilgilerine yetkisiz erişim sağlandığını duyurdu. Şirket, hesap erişim ve kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İtalyan demir yolu firması Trenitalia, siber saldırıya maruz kaldığını ve seyahat biletleriyle ilgili bazı kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığını bildirdi.
Trenitalia firması, bazı müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.
Siber saldırıyla bazı bilgilerine erişilen müşterilere gönderilen e-postada, siber güvenlik olayında bazı müşterilerin seyahat bilgilerine erişildiği ancak hesap erişim verilerinin, kişisel kimlik bilgilerinin veya kredi kartı bilgileri gibi ödemeyle alakalı unsurların etkilenmediği belirtildi.
E-postada, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin henüz bilinmediği aktarıldı.
Trenitalia'dan yapılan açıklamada da siber saldırıyla alakalı Roma Cumhuriyet Başsavcılığına ve İtalyan Veri Koruma Kurumuna suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.