Trendyolmilla kasım ayında 140 milyona yakın ziyaret aldı

Güncelleme:
Trendyolmilla, Kasım ayında gerçekleştirdiği kampanyalarla 140 milyona yakın ziyaretçi çekti. Süper Moda Festivali ve Efsane Moda Festivali etkinlikleriyle 63 milyon aktif kullanıcıya ulaştı.

Trendyolmilla, kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla platform trafiğinde güçlü bir ivme kaydettiğini duyurdu. Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaretin gerçekleştiği bildirildi.

Trendyolmilla, kasım ayında gerçekleştirdiği Süper Moda Festivali ve Efsane Moda Festivali kampanyalarıyla güçlü bir performans sergilediğini duyurdu. Dönem boyunca kullanıcılar, markanın geniş ürün seçkisi arasından 35 bin farklı çeşit ürün tercih etti. Kasım ayında platforma 140 milyona yakın ziyaret gerçekleşirken, bu dönemde Trendyolmilla'nın aktif kullanıcı sayısının toplam 63 milyona ulaştığı aktarıldı.

Kasım ayı boyunca Trendyolmilla'da alışveriş hacmi açısından en yüksek performansı sergileyen iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Kampanya döneminde Trendyolmilla'da kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği kategoriler ise sırasıyla bluz, kazak ve jean oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
