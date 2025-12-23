Torununu trenin altında kalmaktan kurtaran kadın, yaşam savaşını kaybetti

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran, kedisi ise yaralanan Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ekim saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise yaralandığı belirlendi.

Selvi Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.