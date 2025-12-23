Haberler

Torununu trenin altında kalmaktan kurtaran kadın, yaşam savaşını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu kurtarmak için trenin önüne atılan Selvi Polat, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 71 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu iterek treninin altında kalmaktan kurtaran, kedisi ise yaralanan Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ekim saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise yaralandığı belirlendi.

Selvi Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

