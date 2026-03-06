Haberler

Firari hükümlü kapıyı açmayınca, jandarma çilingir vasıtasıyla içeri girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan trans birey D.C.Ö., jandarma ekiplerine kapıyı açmayarak firar etti. 4 saatlik çalışma sonucunda eve giren ekipler, D.C.Ö.'yü gözaltına aldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan trans birey D.C.Ö., eve gelen jandarma ekiplerine kapıyı açmadı. 4 saat süresince kapıyı açmayan firari şüpheli, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla eve giren jandarma görevlileri tarafından gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında ve 11 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranması bulunan ve trans birey olduğu öğrenilen D.C.Ö.'nün Karaçay Mahallesi 275 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri saat 13.00 sıralarında eve baskın yaptı. Jandarma ekiplerinin 'teslim ol' çağrılarına rağmen D.C.Ö. ekiplere kapıyı açmadı. Aynı zamanda evde bulunan sahibi olduğu Pitbull cinsi köpeğin de risk oluşturmasından dolayı adrese Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü kadrosunda bulunan veteriner ekibi de çağırıldı.

Yaklaşık 4 saat süren çabaların ardından kapının açılmaması üzerine, cumhuriyet savcılığından alınan izin sonrası jandarma ekipleri, çilingir yardımıyla evin içerisine girerek D.C.Ö.'yü gözaltına aldı. D.C.Ö. Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, köpek ise bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor

Avrupa ülkesi nükleer silah almaya hazırlanıyor
İran: ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln İHA'larla hedef alındı

ABD'nin dev uçak gemisini hedef aldılar
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

İran'ın o kararı dünyayı yaktı! Zamlanmaya başladı bile
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler