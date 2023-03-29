Tramvay yoluna giren hafif ticari aracın çarptığı liseli hayatını kaybetti (3)

TUTUKLANDIEskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük'e girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDI

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi Kader Yürük'e girdiği tramvay yolunda çarparak ölümüne neden olan hafif ticari araç sürücüsü Berkay Ergün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.