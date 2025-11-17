Haberler

Tramvay Motosikletliye Çarptı: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Beyoğlu Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan bir motosikletliye tramvay çarptı. Kazada yaralanan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYOĞLU Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan motosikletliye tramvay çarptı. Kaza nedeniyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Tophane Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Kabataş istikametine seyreden tramvay, yaya yolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletliye çarptı. Kazanın etkisiyle kadın motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazanın etkisiyle sinir krizi geçiren motosiklet sürücüsü, sedye ile yol kenarına taşındı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan tramvay vatmanı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
