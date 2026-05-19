Trakya Üniversitesi'nden Romanya'da Uluslararası İnovasyon Eğitimi

Trakya Üniversitesi, Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen DIALOGUE Projesi çerçevesinde Romanya'nın Gala?i kentinde düzenlenen 'Uluslararası İnovasyon Yönetimi Eğitimi'ne katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya'nın temsil ettiği programda, sürdürülebilir iş birliği ağları ve inovasyon stratejileri gibi konular ele alındı.

Trakya Üniversitesi, uluslararası iş birlikleri ve bölgesel kalkınma odaklı projelerde yer almayı sürdürüyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Kalkınma Ajansının ortaklığında ve Trakya Üniversitesinin dış paydaşlığında yürütülen "İnovasyon ve Daha İyi Yönetişim için Diyalog - BSB01104 (DIALOGUE)" Projesi kapsamında, inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik uluslararası eğitim programı düzenlendi.

Interreg NEXT Karadeniz Havzası Programı kapsamındaki sınır ötesi projenin kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, 11-15 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın Gala?i kentinde proje ortağı Asociatia Tehnopol Galati (ATG) ev sahipliğinde "Uluslararası İnovasyon Yönetimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce görevlendirilen Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya, programa katılarak üniversiteyi uluslararası platformda temsil etti.

Eğitim programında sürdürülebilir iş birliği ağları, inovasyon stratejileri ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik küresel metodolojiler ele alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
