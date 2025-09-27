Haberler

Trakya Üniversitesinden 5 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Trakya Üniversitesinden 5 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nden 5 öğretim üyesi, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdi. Bu başarı, üniversitenin akademik üretkenliğini ve bilimsel katkılarını gözler önüne serdi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) 5 öğretim üyesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı.

Bu kapsamda 2024 yılı verilerine göre listede TÜ'den 5 öğretim üyesi yer aldı.

Bu başarı TÜ'nün akademik üretkenliğini ve küresel ölçekteki bilimsel katkısını ortaya koydu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde TÜ'den Prof.Dr. Metin Aydoğdu, Prof.Dr. Cem Tokatlı, Doç.Dr. Gökhan Açık, Doç.Dr. Alper Çiçek ve Doç.Dr. Selçuk Korkmaz yer aldı.

Kaymakam Köken'in köy ziyaretleri

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, ilçeye bağlı Aslıhan köyünü ziyaret etti.

Köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Köken, sorun ve talepleri dinledi.

Köken, ihtiyaç duyulan çalışmalara kısa sürede başlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena boşanır boşanmaz Bülent Ersoy'la aynı sahneye çıkıyor

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Partneri de bomba
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.