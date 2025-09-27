Trakya Üniversitesinden 5 Öğretim Üyesi Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde

Trakya Üniversitesinden (TÜ) 5 öğretim üyesi "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi açıklandı.

Bu kapsamda 2024 yılı verilerine göre listede TÜ'den 5 öğretim üyesi yer aldı.

Bu başarı TÜ'nün akademik üretkenliğini ve küresel ölçekteki bilimsel katkısını ortaya koydu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde TÜ'den Prof.Dr. Metin Aydoğdu, Prof.Dr. Cem Tokatlı, Doç.Dr. Gökhan Açık, Doç.Dr. Alper Çiçek ve Doç.Dr. Selçuk Korkmaz yer aldı.

Kaymakam Köken'in köy ziyaretleri

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, ilçeye bağlı Aslıhan köyünü ziyaret etti.

Köy sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Köken, sorun ve talepleri dinledi.

Köken, ihtiyaç duyulan çalışmalara kısa sürede başlanacağını belirtti.