Trakya Üniversitesi'nde 2026 YKS Kayıtları Sürüyor

Trakya Üniversitesine 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yerleşen öğrencilerin yüz yüze kayıt işlemleri devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 akademik yılı kayıt işlemleri Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiriliyor.

Kayıtlarını yaptırmak için üniversiteye gelen öğrenciler, işlemlerinin yanı sıra üniversitenin sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanlar hakkında bilgilendiriliyor.

Öğrenciler, kayıt alanında oluşturulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Engelsiz Üniversite Birimi ve Trakya Store stantlarını ziyaret ederek birimlerin faaliyetleri ve hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Yeni öğrencilerin üniversite yaşamına uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla akademik, sosyal, kültürel ve destek hizmetlerinden yararlanma imkanları da anlatılıyor.

Yüz yüze kayıt işlemleri 28 Ağustos Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA