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Trakya Üniversitesi Güz Dönemi Takvimi Açıklandı

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Trakya Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders seçimi, kayıt yenileme, yabancı dil yeterlilik sınavı ve yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin takvimi duyurdu.

Trakya Üniversitesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ders seçimi, kayıt yenileme, yabancı dil yeterlilik sınavı ve yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin takvimi duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, güz dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri 7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak, 11 Eylül Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemelerinin ardından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçebilecek.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan programlara kayıt yaptıran öğrenciler için yeterlilik ve seviye tespit sınavı da düzenlenecek.

Sınav, 8 Eylül Salı günü saat 09.30'da Ayşekadın Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirilecek.

Sınavdan 70 ve üzeri puan alan öğrenciler zorunlu hazırlık eğitiminden muaf tutulacak, diğer öğrenciler ise dil seviyelerine uygun hazırlık sınıflarına yerleştirilecek.

Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabulü ek başvuruları ise 2-9 Eylül tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başvurular, TR-YÖS sonucu veya diploma notu üzerinden değerlendirilecek, şahsen ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Duyuru ve ayrıntılı bilgilere üniversitenin ilgili internet sayfalarından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA
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