TÜ Rektörü Hatipler, üniversiteden burs alan öğrencilerle bir araya geldi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yükseköğretim Kurumları Sınavında ( Yks ) ilk 10 bine girerek üniversiteden burs almaya hak kazanan öğrencilerle buluştu.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükteki programda Hatipler, YKS'deki sıralamalarıyla üniversiteden burs almaya hak kazanan 19 öğrenci ile bir araya geldi.

Öğrencilerin hedeflerini, üniversiteyle ilgili görüşlerini ve gelecek planlarını dinleyen Hatipler, yüksek sıralamayla TÜ ailesine katılan öğrencileri tebrik etti.

Programda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın ve Rektör Danışmanı Hüseyin Dönmez de yer aldı.