Trakya Üniversitesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince 14 Mart Tıp Bayramı programı düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözüyle hekimlere duyduğu güveni gösterdiğini belirten Sezer, bu sözün Türk Hekimlerinin neleri başarabileceğini görme adına da bir pencere açtığını dile getirdi.

Türkiye'nin çok iyi yetişmiş hekimlere ve sağlık altyapısına sahip olduğunu ifade eden Sezer, "Bugün sağlık turizminden bahsediyoruz ve bu sizlerin emekleriyle beraber yeşeren, büyüyen ve sizlerin sayesinde devam eden sistemin bir parçası. Öncelikle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Edirne olarak göğsümüzü kabartıyorsunuz. Bugün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sultan 1. Murat Devlet Hastane'mizde verilen hizmetlerden Türkiye'nin her yerinden övgüyle bahsediliyor." diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Tıp Fakültesinin güçlü akademik kadrosu, bilimsel birikimi, sağlık altyapısı ve insan kaynağıyla bölgenin sağlık merkezi olduğunu söyledi.

İnsan hayatına dokunan, acıyı hafifleten, umudu büyüten tüm hekimlere ve sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Hatipler, "Şunu özellikle belirtmek isterim ki sağlık çalışanlarımıza yönelik en küçük bir şiddete hatta en küçük bir saygısızlığa dahi tahammülümüz yoktur. Sağlık çalışanlarımız bilmedir ki üniversite olarak her zaman onların yanında, onların arkasında ve onların destekçisi olarak varlığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Programda Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, İl Sağlık Müdürü Vekili Ali Kaya ve Edirne Tabip Odası Başkanı Celal Karlıkaya da konuşma yaptı.

Tıp fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan müzik gruplarının sahne aldığı programda ayrıca öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu.

Törende emekli olan akademisyenlere de teşekkür belgeleri verildi.

Programa, Edirne Belediyesi Başkanvekili Cenk Ergüden, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Edirne İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.