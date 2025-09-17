Trakya Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nde Ek Bina İnşaatı Devam Ediyor

Trakya Üniversitesi Balkan Onkoloji Hastanesi ek bina inşaatı devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, artan hasta talebinin karşılanması amacıyla başlanılan ek bina inşaatı sürüyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında 375 metrekare taban alanına sahip, toplam 1125 metrekarelik kullanım alanı bulunan ek binada çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Betonarme karkası tamamlanan binada bölme duvar ve diğer mimari imalatlar bitirilirken, dış cephe ve giydirme cephe uygulamaları sürüyor. İç mekanda ise elektrik tesisatı büyük ölçüde tamamlanırken, mekanik imalatlar ve zemin kaplamaları devam ediyor.

Rektörlüğün girişimleri ve Edirneli hayırsever iş insanı Soner Çeker'in bağışıyla yapılan ek binayla birlikte bölgede onkoloji alanındaki hasta yoğunluğunun önemli ölçüde azalması ve vatandaşlara daha etkin sağlık hizmeti sunulması hedefleniyor.