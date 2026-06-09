Haberler

Trakya Üniversitesinde mezunlar için fotoğraf platformu oluşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi, mezun öğrencilerin anılarını ölümsüzleştirmesi için Balkan Kongre Merkezi bahçesine fotoğraf çekim platformu kurdu. Platform, öğrenci ve ailelerinin hatıra fotoğrafları çekmesine olanak sağlayacak.

Trakya Üniversitesinde mezun öğrenciler için fotoğraf çekim platformu oluşturuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin mezuniyet anılarını daha da özel kılmak amacıyla Balkan Kongre Merkezi bahçesine fotoğraf platformu yerleştirildi.

Platform sayesinde öğrenciler ve aileleri, mezuniyet anılarını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirebilecek.

Alan, mezuniyet törenleri öncesinde ve sonrasında öğrencilerin arkadaşları ve aileleriyle bir araya gelerek bu özel günü kayıt altına almalarına imkan sağlayacak.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Aman genel merkez duymasın' dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den 'içkili, köçekli' eğlenceye soruşturma

Eğlencenin dibine vurdular! AK Parti'den jet soruşturma
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Türkiye mesajı

Dolmabahçe'deki görüşme sonrası ses getirecek Türkiye mesajı
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez