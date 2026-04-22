Trakya Üniversitesi personelinin yeni doğan çocukları için fidan dikildi

Trakya Üniversitesince 2025-2026 eğitim öğretim yılında dünyaya gelen üniversite mensuplarının 75 çocuğu adına fidan dikildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Edirne Gülü Bahçesi yanındaki alanda "Geleceğin Fidanları" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, toprakla buluşturulan çınar ve ıhlamur fidanlarına çocukların isimleri verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, geçen yıl başlatılan geleneğin bu yıl anlamlı bir günde sürdürüldüğünü belirtti.

Fidan dikim etkinliğinin sembolik anlamının yanı sıra çocuklara yönelik bir dua niteliği taşıdığını aktaran Hatipler, "Çocuklarımız tam da Nevruz ile Hıdırellez arasında, bir yandan baharın coşkusunu uğurlarken diğer yandan yeni bir umudu karşılamaya hazırlanırken bu fidan dikme merasimini gerçekleştiriyoruz. Ömürleri sağlıklı, bereketli ve umut dolu olsun." ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ise bu fidanların geleceğin ormanlarını, çocukların ise yarının değer üreten bireylerini temsil ettiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından çocukların isimlerini taşıyan fidanlar, aileleri tarafından toprakla buluşturuldu.

Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, rektör yardımcıları, dekanlar ile çok sayıda idari personel ve aile katıldı.