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Trakya Üniversitesi'nde 'Düşüncenin Görünür Hali II' Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde 'Düşüncenin Görünür Hali II' Sergisi Açıldı
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, yıl boyunca yürüttükleri kavramsal ve görsel çalışmaları 'Düşüncenin Görünür Hali II' adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencileri, yıl boyunca yürüttükleri kavramsal ve görsel çalışmaları "Düşüncenin Görünür Hali II" adlı sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Fakültenin Mimar Kemalettin Sergi Salonu'nda açılan serginin küratörlüğünü Arş. Gör. Berk Mehmet Özel üstlendi. Sergiye Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baybora Temel, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergide, 4 sınıftan 62 öğrencinin hazırladığı 116 eser yer aldı.

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, her çalışmanın fikir ile form arasındaki bağı kurma çabasının bir ürünü olduğunu belirterek, "Düşüncenin Görünür Hali sadece bir sergi değil, görsel düşüncenin bir incelemesidir. Film posterleri yalnızca tanıtım değil, sinematografik deneyimin özünü yakalama çabasıdır." dedi.

Bayraktaroğlu, öğrencilerin gönüllülük esasına göre hafta sonları da çalışarak sergiye katkı sunduğunu, böylece ortaya güçlü bir kolektif üretim çıktığını vurguladı.

Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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