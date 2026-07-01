Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Balkan Kongre Merkezi'nde iki oturum halinde düzenlenen törende 597 öğrenci mezun oldu.

Tören, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarının müzik dinletisiyle başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, törende yaptığı konuşmada mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirtti.

Üniversitede edinilen bilgi ve kazanımların mezunların meslek yaşamları boyunca kendilerine rehberlik edeceğini ifade eden Tan, kariyer yolculuğunda karşılaşılabilecek güçlükler karşısında azim ve kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Erol ise öğrencilerin lisans eğitimleri boyunca yalnızca mesleki bilgi ve beceri kazanmadığını, aynı zamanda insan hayatına dokunmanın gerektirdiği sorumluluk, vicdan ve şefkat bilinciyle yetiştirildiğini dile getirdi.

Meslek yaşamında etik değerlerden taviz verilmemesini isteyen Erol, mezunların insanı merkeze alan bir anlayışla görev yapacaklarına inandığını kaydetti.

Fakülte birincisi Sude Ihlamur ile ikinci Aleksandra Drumea da konuşmalarında akademisyenlere, ailelerine ve eğitim süreçlerinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Programda geleneksel kütük çakma seremonisi gerçekleştirildi, TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında projeleri kabul edilen öğrenciler ile danışman akademisyenlere ve Trakya Üniversitesi birimleri arası Kadın Voleybol Süper Kupa Şampiyonu olan öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Tören, meslek andının okunmasının ardından öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.