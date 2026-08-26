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Trakya Üniversitesi ile Kosova'daki Haxhi Zeka Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Trakya Üniversitesi ile Kosova'daki Haxhi Zeka Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Trakya Üniversitesi ve Kosova'daki Haxhi Zeka Üniversitesi, öğrenci ve personel değişimi, ortak araştırma projeleri ile akademik ve bilimsel faaliyetleri kapsayan bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Erasmus+ ve Horizon Europe programlarına yönelik ortak projeler geliştirilmesi ve personelin proje hazırlama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi ile Kosova'daki Haxhi Zeka Üniversitesi arasında öğrenci ve personel değişimi, ortak araştırma projeleri ile akademik ve bilimsel faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyet, üniversitenin uluslararasılaşma ve Balkan vizyonu kapsamında yürüttüğü "Kardeşlik Köprüleri Projesi" kapsamında Kosova'da Haxhi Zeka Üniversitesini ziyaret etti.

Haxhi Zeka Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Armand Krasniqi ve üniversite yöneticileriyle yapılan görüşmede, iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin ardından Hatipler ile Krasniqi tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel araştırmalar ve akademik faaliyetlerin yanı sıra Erasmus+ ve Horizon Europe programlarına yönelik ortak projeler geliştirilmesi planlanıyor.

İki üniversitenin uluslararası ilişkiler birimlerinin koordinasyonunda, Haxhi Zeka Üniversitesi personelinin proje hazırlama kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi de öngörülüyor.

Hatipler, iş birliğinin iki üniversitenin akademik gelişimine katkı sağlayacağını, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek ortak projelerin hayata geçirilmesine imkan sunacağını belirtti.

Krasniqi de protokolün iki kurum arasındaki ilişkileri güçlendireceğini ifade ederek iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA
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