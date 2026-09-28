Trakya Üniversitesi 8 Ekim'de Tripoliçe Katliamı konferansı düzenleyecek

Trakya Üniversitesi 8 Ekim'de Tripoliçe Katliamı konferansı düzenleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, 8 Ekim'de 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı konulu konferans düzenleyecek. Eczacılık Fakültesi'ndeki etkinlikte konuşmacılar 1821 sürecini tarihsel boyutlarıyla ele alacak.
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "205. Yılında 1821 Mora İsyanı ve Tripoliçe Katliamı" başlıklı konferans düzenlenecek.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda 8 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek programın moderatörlüğünü Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Akyay yapacak.
Konferansta Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Demirhan, Doç. Dr. Bülent Akyay ile araştırmacı Dr. Uğur Sezer konuşmacı olarak yer alacak.
Programda 1821 Mora İsyanı ile bu süreçte Tripoliçe'de yaşanan olaylar tarihsel boyutlarıyla ele alınacak.