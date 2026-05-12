Trakya Üniversitesi 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri başladı

Trakya Üniversitesi, baharın gelişini kutlamak amacıyla 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'ni düzenledi. Tören, Balkan Yerleşkesi'nde ve Kortej eşliğinde yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrenci ve akademisyenlerin mutluluğunu artırma amacını vurguladı. Şenlikler 15 Mayıs'ta sona erecek.

Trakya Üniversitesi 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri törenle başladı.

Balkan Yerleşkesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde oluşturulan kortej, Balkan Kongre Merkezi önündeki tören alanına geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, burada yaptığı konuşmada, 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri'ni baharın geldiği ve okullarda yoğun ders programının yerini sınavlara bıraktığı bir dönemde düzenlediklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi mensubu olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Hatipler, "Ekonomistler Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) ölçüyorlar. Çok şükür Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin GSYH'si 18-19 bin dolar düzeyinde. Trakya Üniversitesi olarak bizler devletimizin GSYH'yi artırmak istediği gibi Gayri Safi Mutluluk Ölçeği'ni geliştirmek istiyoruz. Amacımız, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personelimizin mutluluk miktarını artırmak." dedi.

Hatipler, üniversite yönetimi olarak gündelik işlerden ayrı tuttukları bahar şenliklerine büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Programda, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu, Devlet Konservatuvarı Üflemeli Çalgılar Gençlik Orkestrası da konser verdi.

Açılışa, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri, akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Konserler ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı şenlikler, 15 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
