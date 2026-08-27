TRAKYAKA Toplantısı Kırklareli'nde Yapıldı
Trakya Kalkınma Ajansı'nın Ağustos ayı olağan yönetim kurulu toplantısı Kırklareli'nde; Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valileri ile belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda bölgesel kalkınma çalışmaları ve gündem maddeleri ele alındı.
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulunun 2026 yılı Ağustos ayı olağan toplantısı Kırklareli'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda, ajansın bölgesel kalkınmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar ile gündem maddeleri görüşüldü.
Kaynak: AA