Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da 29 Ocak'tan itibaren kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Rüzgarın 80 km/saate çıkabileceği uyarısında bulunarak, sel ve diğer olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarın sabahtan itibaren Trakya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Trakya kesiminde kuvvetli (21-50 kilo/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde 29 Ocak Perşembe gününden itibaren beklendiği bildirildi. Yağışlarla birlikte Edirne'nin güney kesimlerinde (Meriç, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Enez) rüzgarın şiddetinin 80 kilometre/saate çıkabileceği ifade edildi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yanında fırtına kaynaklı çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
