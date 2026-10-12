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Trakya'da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, Kırklareli Valiliği uyardı

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Meteoroloji verilerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kırklareli Valiliği, yağışların 13 Ekim Salı 17.00'den 14 Ekim Çarşamba 18.00'e kadar süreceğini belirterek sel ve su baskınına karşı uyardı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Ekim Salı Trakya'da yerel olarak kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, yağışların 13 Ekim Salı günü saat 17.00'den itibaren başlayıp 14 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'e kadar sürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA
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