Trakya'da sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu, Edirne'de sıcaklık 14 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yollarda su birikintilerine neden oldu; Edirne'de sıcaklık 14 derece ölçüldü. Edirne'de polisin yoğun noktalarda önlem aldığı yağışın perşembe gününe kadar, Trakya genelinde gün boyu sürmesi bekleniyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Edirne'de aniden başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.
Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde de aralıklarla süren sağanak etkili oluyor.
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının düştüğü Kırklareli'nde sıcaklık 13, yağışın etkili olduğu Tekirdağ'da ise 18 derece ölçülüyor.
Trakya genelinde sağanağın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.