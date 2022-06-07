Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu - Haberler

Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibariyle 33 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Milli Kütüphane'nin yanı sıra, 1252'si halk, 612'si üniversite ve 32 bin 690'ı örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 34 bin 555 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 arttı.

Trakya'da 2021 yılı itibariyle Edirne'de 11, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da 10 olmak üzere 33 kütüphane oldu