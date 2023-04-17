Trakya'da geçen ay 3 bin 837 konut satıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da geçen ay 3 bin 837 konut satıldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da da geçen ay 3 bin 837 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 105 bin 476 konut satıldı.

Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 358 konut, Kırklareli'nde 824, Edirne'de ise 655 konut satıldı.