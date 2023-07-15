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Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

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Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen etkinliklerde yürüyüşler yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi.

TRAKYA'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kahramanlık marşları okunurken, şehitler anısına yürüyüşler yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Yalçın - Güncel

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