Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Edirne'de Trakya Çocuk Dostu Kentler Zirvesi'ne farklı illerden belediyelerin çocuk delegeleri ve aileleri katıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zirvede çocuk hakları, çocukların kent yönetiminde söz sahibi olması ve çocuk dostu kentlerin oluşturulmasına yönelik konular ele alındı.

Program kapsamında panel ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Panelin moderatörlüğünü İlayda Güder üstlenirken, Doç. Dr. Rukiye Duygu Çay ve çevre aktivisti Aras İpsalalı konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte Mady Dans Kulübü de gösteri sundu.

Edirne Belediyesi, zirvenin düzenlenmesine katkı sağlayan Edirne Kent Konseyi, Çocuk Meclisi Başkanı Mete Kaan Karakaş, yürütme kurulu üyesi Ali Karapire, Bilecik Kent Konseyi Çocuk Meclisi, eğitmenler ve gönüllülere teşekkür etti.

Kaynak: AA