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Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda traktörü ile yol açmaya çalışan Ersin Şahan, aracın lastiğinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Gökçeağaç köyünde ormanlık alanda traktörüyle yol açan Ersin Şahan, araçtan düşerek lastiğin altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün arka lastiğinin altında kalan Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
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