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Traktör Devrildi: 19 Yaşındaki Genç Helikopterle Hastaneye

Traktör Devrildi: 19 Yaşındaki Genç Helikopterle Hastaneye
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde traktörü devrilen R.G. (19), itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen genç, tedavi altına alındı.

ERZURUM'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan R.G. (19), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Karayazı ilçesine Yücelik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Yücelik Mahallesinde oturan R.G., kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan R.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgeye sevk edilen ambulans helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan R.G.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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