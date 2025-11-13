Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Defnedildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Hayrunnisa Ünlü'nün cenazesi Eskil ilçesi Top Yaylası'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi, dualar eşliğinde Top Yaylası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet Ünlü kullandığı 68 HS 256 plakalı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde dün, manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarpmış, ağır yaralanan Hayrunnisa, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.