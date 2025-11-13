Haberler

Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Defnedildi

Traktörün Altında Kalan 2 Yaşındaki Çocuk Defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Hayrunnisa Ünlü'nün cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Hayrunnisa Ünlü'nün cenazesi Eskil ilçesi Top Yaylası'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi, dualar eşliğinde Top Yaylası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammet Ünlü kullandığı 68 HS 256 plakalı traktörle Tol Yaylası'ndaki bahçesinde dün, manevra yaptığı sırada kızı Hayrunnisa'ya çarpmış, ağır yaralanan Hayrunnisa, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Gördüğü kart gündem olmuştu! İşte bahis oynayan tek yabancı futbolcunun cezası

Bahis oynayan tek yabancı futbolcuya unutamayacağı ceza
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
Gana'da askere alım izdihamında 6 kişi hayatını kaybetti

Askere alım başvurusunda izdiham çıktı: 6 kişi hayatını kaybetti
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor

Fenerlilerin umudunu kestiği yıldız bomba gibi dönüyor
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti

Saç ektirip diş yaptıran İngiliz aniden fenalaşarak hayatını kaybetti
Dursun Özbek'ten Eren Elmalı hakkında olay yaratacak sözler

Dursun Özbek'ten bahis oynayan Eren hakkında olay yaratacak sözler
Paraya para demeyecek! İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı

Paraya para demeyecek! İşte Mancini'nin yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.