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Traktörle kanala düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı - Duygu Karakoç - Güncel
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Traktörle kanala düşüp öldü

KONYA'da, manevra yaptığı traktörle kanala uçan Hasan Kılıçaslan (69) hayatını kaybetti.

KONYA'da, manevra yaptığı traktörle kanala uçan  Hasan Kılıçaslan (69) hayatını kaybetti.  

Kaza, saat 11.00 sıralarında Adsız Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kılıçaslan, 42 ALE 091 plakalı traktörle manevra yaptığı sırada, içinde su bulunan kanala düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde Kılıçaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hasan Kılıçaslan'ın cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Duygu Karakoç - Güncel

Hasan Kılıçaslan, Kaza, Güncel, Haberler

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