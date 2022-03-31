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Traktörle duvar arasına sıkışıp öldü

Demirören Haber Ajansı - Emre Saçlı - Güncel
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Traktörle duvar arasına sıkışıp öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktör ile duvar arasında sıkışan Yunus Şanver (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde çalıştırdığı traktör ile duvar arasında sıkışan Yunus Şanver (65) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Salihli'nin Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Şanver evinin bahçesinde traktörünü park ettiği kapalı alanda, aracı binmeden çalıştırmak istedi. Şanver, bu sırada hareket eden traktör ile duvarın arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şanver, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


Traktörle duvar arasına sıkışıp öldü

Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Traktör, Güncel, Haberler

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