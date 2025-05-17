Traktörle Dönüş Yapan Çifte Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Traktörle Dönüş Yapan Çifte Silahlı Saldırı: 2 Ölü
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarladan dönen karı-kocaya yapılan silahlı saldırıda, Sinan ve Kadriye Abak çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 64 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörle tarladan dönen karı-koca silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) tabancayla ateş edildi.

Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli N.A. (64), jandarma ekiplerine teslim oldu.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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