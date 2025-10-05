Traktörle Çarpışan Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir traktörle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan H.D. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile oğlu Ş.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel