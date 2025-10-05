Haberler

Traktörle Çarpışan Otomobilde Baba ve Oğlu Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir traktörle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki baba ile oğlu yaralandı.

Kırsal Başaran Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan H.D. idaresindeki otomobil, önünde ilerleyen traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü H.D. ile oğlu Ş.D. itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış

Netanyahu'ya demediğini bırakmamış! İşte gündem olacak o cümle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun

Fenerbahçe maçı sonrası sert tepki: Hakemi bu gece...
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.