Traktör Vahşetinde Baba Hayatını Kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışan Mehmet Sıddık Eren, aracın hareket etmesiyle altında kalarak yaşamını yitirdi. Oğlu ifade için karakola götürüldü.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışan Mehmet Sıddık Eren (55), aracın hareket etmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti. Traktörü kullanan oğlu ise ifade için karakola götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bozhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Sıddık Eren, ismi öğrenilemeyen oğlu ile birlikte traktörle araziden dönerken araç çamura saplandı. Traktörü çıkarmaya çalıştıkları sırada Eren, hareket eden traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, savcılık incelemesinin ardından Eren'in cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Traktörü kullanan oğlu ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
