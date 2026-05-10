Haberler

Manisa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Boylu yaralanırken, eşi Raziye Boylu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Boylu (53) yaralandı, yanındaki eşi Raziye Boylu (48) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Boylu'nun kontrolünü yitirdiği 45 ZF 634 plakalı traktör, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Takla atan traktörün sürücüsü Boylu ile yanındaki eşi Raziye Boylu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk annesi Raziye Boylu, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
'İş bittikten sonra ihale' iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi

Bir CHP'li belediye başkanına daha soruşturma izni
Şampiyonluk kutlaması kana bulandı

Şampiyonluk kutlaması kana bulandı
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti

Karakola bombalı saldırı! Bina tamamen yıkıldı, çok sayıda polis öldü
Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

Rafting faciası: Botun devrilmesi sonucu genç kadın hayatını kaybetti