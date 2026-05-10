Manisa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Boylu (53) yaralandı, yanındaki eşi Raziye Boylu (48) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Boylu'nun kontrolünü yitirdiği 45 ZF 634 plakalı traktör, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Takla atan traktörün sürücüsü Boylu ile yanındaki eşi Raziye Boylu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 çocuk annesi Raziye Boylu, kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı