Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Barış Alper Tekin Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kilis'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki 2 yaşındaki Barış Alper Tekin hayatını kaybederken, dedesi ve annesi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde şarampole devrilen traktördeki Barış Alper Tekin (2) hayatını kaybetti, aracı kullanan dedesi ile annesi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Fırlaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Tarladan dönen M.T.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, köye dönüş yolunda şarampole devrildi. Kazada traktörde bulunan Barış Alper Tekin yaşamını yitirirken, dedesi M.T. ile annesi H.T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.T. ile H.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
