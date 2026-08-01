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Traktör hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı

Traktör hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı
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ARDAHAN'da tünelde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

ARDAHAN'da tünelde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı güzergahındaki Aşık Şenlik Tüneli'nde meydana geldi. Tünele ot toplama makinesiyle giren traktör ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Aşık Şenlik Tüneli bir süre trafiğe kapandı. Tünel girişlerinde onlarca TIR ve araç kuyruğu oluşurken, ekipler yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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