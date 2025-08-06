Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Ladik ilçesinde, buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu 34 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen buğday yüklü traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçenin Çamlıköy Mahallesi'nde bulunan arazisinden buğday taşıyan Sezer B'nin (34) kullandığı 55 APT 856 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.???????

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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