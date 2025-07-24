Traktör Devrildi, Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Nuri Ergişi hayatını kaybetti. Olay, Demirşeyh köyünde tarlada çalışırken meydana geldi. Sağlık ekipleri Ergişi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Nuri Ergişi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Demirşeyh köyünde tarlada çalıştığı sırada devrildi.
İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altına kalan Ergişi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ergişi'nin cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel