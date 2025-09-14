Haberler

Traktör Devrildi: 88 Yaşındaki Ali Uygun Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi: 88 Yaşındaki Ali Uygun Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, fındık bahçesinde çalışan 88 yaşındaki Ali Uygun'un kullandığı traktör devrildi. Yakınları tarafından durumu bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, Uygun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Paralı Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde çalışan Ali Uygun'un (88) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Bir süre Uygun'dan haber alamayınca bahçeye gelen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Uygun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı

Edis'in spor görüntülerine Demet Akalın kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi

Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı! Yolculara küfürler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.