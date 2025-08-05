Trafoya Çarpan Kuş Yangına Neden Oldu

1) TRAFOYA ÇARPAN KUŞ YANGINA NEDEN OLDU

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesine elektrik direğindeki trafoya çarpan kuşun yanarak düştüğü otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyabucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre yüksek gerilim hattının geçtiği elektrik direği üzerinde bulunan trafoya çarpan kuş yanarak kurumuş otların arasına düştü. Bunun ardından bölgede başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Eğirdir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevredeki yerleşim alanlarına ve ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk ve kısmen ağaçlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede yeniden yangın riski oluşmaması için önlem alındı.