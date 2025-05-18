Trafo Onarırken Akıma Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da, arızalanan trafoyu onarmaya çalışırken akıma kapılan Orhan Uçar (43), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik kesintilerinden dolayı arızalanan trafoda onarım yapmak isteyen Orhan Uçar, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Uçar'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Uçar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.