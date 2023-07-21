Trafikte yol verme kavgasında muştalı saldırı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da kamyonet ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgadan 1 kişi yaralandı. Olay, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal Caddesi girişinde meydana geldi. İsmetpaşa Bulvarı yönüne seyreden motosikletli ile kamyonet sürücüsü arasında trafik yüzünden gerginlik yaşandı. Araçlarını durdurarak sözlü tartışmaya giren şahıslar kavgaya tutuştu. İddiaya göre, motosikletlinin muştalı saldırısına uğrayan kamyonetteki yolcu Cafer U. yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.