Yol verme tartışmasında minibüsün camını kıran şüpheli: Kaskıma vurunca sinirlendim
Adana'da yol verme kavgasında minibüs camını kıran Aydın B.'nin ehliyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Ayrıca ehliyetsiz olduğu için 2 bin 719 lira para cezası verildi.
'EHLİYETİNE EL KONULDU'
Adana'da trafikte yol verme kavgasında servis minibüsünün camını kaskla kırıp, adli kontrolle serbest bırakılan Aydın B.'nin ehliyetine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu. Ayrıca Aydın B.'ye ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel