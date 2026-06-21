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Sanatçı Altunsaray'a trafikte darp girişiminde bulunan şüpheli tutuklandı

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Ankara'da trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray'a tehdit ve darp girişiminde bulunan şüpheli K.Ü.Ö. gözaltına alınıp tutuklandı. Şüpheli hakkında kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı, ehliyetine 60 gün el konuldu.

Başkentte, trafikte tartıştığı halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray'a tehdit ve darp girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Altunsaray ile şüpheli K.Ü.Ö. arasında trafikte "yol verme" nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışma esnasında K.Ü.Ö'nün Altunsaray'a yönelik tehdit ve darp girişiminde bulunduğu görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılması üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri K.Ü.Ö'yü gözaltına aldı.

İdari para cezası uygulanan şüphelinin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, aracı trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama, tehdit, hakaret ve ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen K.Ü.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
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