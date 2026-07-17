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Fatih'te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza

Fatih'te yol kesen sürücü kamerayı görünce ters yönden kaçtı; 252 bin lira ceza
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Fatih'te trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen B.P., araç kamerasını fark edince ters yönde kaçtı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, şüpheliye toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uyguladı ve gözaltına aldı.

FATİH'te trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek aracından inen B.P., karşı araçtaki kamerayı fark edince yeniden otomobiline binip tek yönlü yolda ters istikamette kaçtı. Sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliye toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uyguladı.

Olay, 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.40 sıralarında Fatih'te meydana geldi. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen B.P., aracından inerek sürücüyle Bu sırada karşı araçta bulunan kamerayı fark eden B.P., yeniden otomobiline binerek tek yönlü yolda ters istikamette uzaklaştı. Görüntülerin sanal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sanal Devriye' çalışması kapsamında inceleme başlattı. Sürücüye 'Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak', 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak', 'Tek yönlü karayolunda ters yönde araç kullanmak', 'Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak' suçlarından toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli B.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

keşke bütün trafik cezaları böyle çaydırıcı olsa.! bilhassa alkollü araç kullananlara da böyle ağır ceza uygulansa çok iyi olur.! şimdi ki ceza bir nevi alkollü araç kullanmaya teşvik gibi.!

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