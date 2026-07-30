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Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olaylarında yüzde 52'ye varan azalma

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- Saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etme veya araçtan inme eylemlerine yönelik yaptırımların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından, trafikteki asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 52 azalarak 4 bin 806'dan 2 bin 328'e geriledi

Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 azalma kaydedildi.

Trafik ihlallerine yönelik yaptırımların caydırıcılığını artıran 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanması, araçların 30 gün süreyle trafikten menedilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınması hükme bağlanmıştı.

Yasal düzenlemenin sahadaki etkinliğinin artırılması amacıyla denetimler de yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafikte şiddet görüntülerinin ardından konuyu Bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara süratle müdahale edilmesine ilişkin talimat verdiği öğrenildi.

Artırılan denetimler ve caydırıcı yaptırımların ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat-28 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıtlara geçen 4 bin 806 olay, bu yılın aynı döneminde 2 bin 328'e düştü.

Böylece söz konusu olayların sayısı 2 bin 478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 geriledi.

Trafikte sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde kesintisiz sürdürüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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