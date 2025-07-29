Trafikte Selfie Çeken Motosiklet Sürücülerine Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüleri, trafik güvenliğini tehlikeye attıkları için toplamda 5 bin 327 lira idari para cezası aldılar. Emniyet yetkilileri, trafik kurallarının ihlalinin birden fazla insanın hayatını riske attığını vurguladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda, Pelitli Mahallesinde yan yana ilerleyen iki motosikletli sürücünün selfie çekindiği görüntülere yer verilerek, bu sürücülere toplamda 5 bin 327 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Videoda, "Biz sizin can ve mal güvenliğiniz için çalışırken sizler kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atıyorsunuz." ifadelerine yer verilirken, şunlar kaydedildi:

"Bir kuralın ihlali birden fazla insanın hayatını tehlikeye atıyorsa, buna hep beraber 'dur' dememiz lazım. Seyir halinde selfie çekmeye çalışarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu iki motosiklet sürücümüze karayolları trafik kanununun 73 A ve 73 C maddeleri uyarınca 5 bin 327 lira idari para cezası uygulanmıştır. Tehlikeye attığınız sürücülerin hayatları sizin için önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli ve kıymetli. Biz sizin canınız ve güvenliğiniz için ter döküyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti

İkisinin de 3 çocuğu vardı! Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Sigaraya 1 ay sonra ikinci zam! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.